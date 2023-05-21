Официальный вылет львовян в видеообзоре поединка Рух – Львов – 2:0
20:35 - Читати українською
Львов уступил Руху и стал первым клубом, который вылетает из УПЛ по итогам сезона 2022/23. Смотрите видео голов и обзор игры Рух – Львов на "Футбол 24".
В первом тайме команды обменялись полумоментами, а голов не было вплоть до 77 минуты. Симинин пытался перехватить мяч, который только что принял соперник, но от защитника сфера закатилась мимо голкипера в ворота. Довольно быстро Рунич удвоил преимущество, добив собственный удар, и оформил окончательный результат.
Львов официально вылетел из УПЛ – Рух нанес соседям 10-е подряд поражение и улучшил свои шансы остаться в элите
Таким образом, Рух набрал 27 очков и расположился на 13 месте, а Львов с 13 пунктами остался без математических шансов на спасение.
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