Львів поступився Руху та став першим клубом, який вилітає з УПЛ за підсумками сезону 2022/23. Дивіться відео голів та огляд гри Рух – Львів на "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялись напівмоментами, а голів не було аж до 77 хвилини. Сімінін намагався перехопити м'яч, який щойно прийняв суперник, але від захисника сфера закотилась повз голкіпера у ворота. Досить швидко Руніч подвоїв перевагу, добивши власний удар, та оформив остаточний результат.

Львів офіційно вилетів з УПЛ – Рух завдав сусідам 10-ї поспіль поразки й покращив свої шанси залишитися в еліті

Таким чином, Рух набрав 27 очок та розташувався на 13 місці, а Львів з 13 пунктами залишився без математичних шансів на порятунок.