Львов сейчас находится в положении, когда футболисты играют разве что за свое имя. Отсутствие мотивации и осознания того, что будущего у команды может и не быть, сделали свое. "Горожане" проиграли 9 последних матчей. Не помогла даже смена тренера.

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Рух вроде бы и не имеет таких организационных проблем, но результаты подопечных Виталия Пономарева тоже далеко не самые лучшие. Правда, "желто-черные" по-прежнему сохраняют шансы избежать участия даже в переходных матчах за сохранение места в УПЛ.

Первый тайм получился максимально безынициативным. Моментов вообще не было. И это не преувеличение. Так что вспомним лишь испуг Рыбки на самом старте встречи. Казалось, что голкипера придется менять, но он сумел продолжить игру. А ближе к концу тайма стало страшно из-за столкновения Ременяка с Дидыком. К счастью госпитализация никому не понадобилась, хотя специальный автомобиль уже был на поле.

На старте второй половины Рух попытался повысить темп. Упорства хватило минут на десять. Великолепный шанс "желто-черные" упустили на 70-й. Выход 5-в-3 не смогли даже до удара довести. В конце концов Львов решил помочь сопернику. В гораздо менее опасной контратаке мяч в собственные ворота отправил Симинин. Опытный центрбэк точно не так хотел отметить свой 200-й матч в рамках УПЛ.

Впрочем, чуть позже Рух доказал, что способен забить и собственными силами. Сапуга классным пасом вывел на удар Рунича, а Василий со второй попытки все же сумел отправить мяч мимо Рыбки.

Благодаря этой победе Рух присоединился к Ингульцу и Вересу, у которых также по 27 очков. Это все еще зона плей-офф за жизнь. А вот Львов стал первой командой, официально вылетевшей из УПЛ. Более того, "горожане" также гарантировали себе последнее место в турнирной таблице.

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