Фанаты Лацио угодили в скандал – они кричали фашистские лозунги в пивной, которую часто посещал Гитлер
Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов тифози Лацио опозорились на весь мир.
Около сотни римских болельщиков Лацио посетили мюнхенскую таверну Хофбройхаус, в которой они распевали фашистские песни и выкрикивали фашистские лозунги. Выбор пивной был неслучаен: именно в этом месте в 1920 году Гитлер представил программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии, что стало предвестником начала Второй мировой войны.
Бавария – Лацио: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Как информирует Gazzetta dello Sport, болельщики "орлов" распевали песню: "Дуче, дуче, дуче" в честь Бенито Муссолини – итальянского диктатора, который был известен как лидер фашистского движения в Италии.
Сообщается, что в Мюнхене был арестован как минимум один 18-летний итальянский турист – он демонстрировал так называемое "гитлеровское приветствие".