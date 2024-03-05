Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов тифози Лацио опозорились на весь мир.

Около сотни римских болельщиков Лацио посетили мюнхенскую таверну Хофбройхаус, в которой они распевали фашистские песни и выкрикивали фашистские лозунги. Выбор пивной был неслучаен: именно в этом месте в 1920 году Гитлер представил программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии, что стало предвестником начала Второй мировой войны.

Бавария – Лацио: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Как информирует Gazzetta dello Sport, болельщики "орлов" распевали песню: "Дуче, дуче, дуче" в честь Бенито Муссолини – итальянского диктатора, который был известен как лидер фашистского движения в Италии.

Сообщается, что в Мюнхене был арестован как минимум один 18-летний итальянский турист – он демонстрировал так называемое "гитлеровское приветствие".