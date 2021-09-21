Аккаунт бразильца в Instagram сломали и превратили его в мемориальный, спровоцировав слухи о смерти футболиста. Эта опция в аккаунте включается тогда, когда становится известно о смерти его владельца.

"Я был несчастлив в этом клубе": Виллиан – о своем благородном "побеге" из Арсенала

К счастью, с футболистом все в порядке – он жив и здоров, сообщает Meu Timao. Он уже восстановил доступ к своей учетной записи. Единственной проблемой осталась критика болельщиков, которые недовольны результатом последнего матча.

Дело в том, что Коринтианс не сумел обыграть одну из худших команд чемпионата – Америку Минейро (1:1). Добавим, что эта игра также стала дебютной для экс-вингера Шахтера Виллиана после его возвращения в родной клуб.