Акаунт бразильця у Instagram зламали і перетворили його на меморіальний, спровокувавши чутки про смерть футболіста. Ця опція в акаунті включається тоді, коли стає відомо про смерть його власника.

"Я був нещасливий у цьому клубі": Вілліан – про свою благородну "втечу" з Арсенала

На щастя, з футболістом усе гаразд – він живий і здоровий, повідомляє Meu Timao. Він уже відновив доступ до свого облікового запису. Єдиною проблемою залишилася критика уболівальників, які незадоволені результатом останнього матчу.

Річ у тому, що Корінтіанс не зумів обіграти одну з найгірших команд чемпіонату – Амеріку Мінейро (1:1). Додамо, що ця гра також стала дебютною для екс-вінгера Шахтаря Вілліана після його повернення у рідний клуб.