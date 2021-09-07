"Я долго обдумывал это решение вместе с семьей и близкими людьми. К сожалению, мое время в Арсенале вышло плохим. Я не был счастлив в этом клубе. Мне не нужно вдаваться в подробности, но я был недоволен и подумал, что возвращение в Бразилию будет лучшим вариантом.

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Я изучал некоторые другие возможности, но я хотел вернуться в Коринтианс, в свой дом, чтобы быть ближе к семье. Это клуб, который создал меня, открыл меня миру. Правильная возможность для возвращения была сейчас", – цитирует Виллиана Metro.

Напомним, экс-звезда Шахтера отказался от 2 лет контракта, за которые мог получить около 20 млн фунтов.

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