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Одноклубник Зозули изолирован от команды из-за инфекционного заболевания

10:38 31 Читати українською
Одноклубник Зозули изолирован от команды из-за инфекционного заболевания
Томеу Надаль / Сайт Альбасете

Голкипер Альбасете Том Надаль вынужден поддерживать форму отдельно от партнеров.

Испанский голкипер подхватил эпидемический паротит, более известный как свинка, информирует Marca.

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Надаль уже больше недели тренируется индивидуально и пропустил матч 30 тура Сегунды против Райо Вальекано. Болезнь имеет риск широкого распространения, поэтому клуб решил изолировать 31-летнего игрока от остальной команды. Альбасете придется обходиться без основного голкипера и в следующем матче против Жироны (7 марта).

Напомним, Зозуля и компания занимают 18 место после 30 туров Сегунды. Альбасете опережает зону вылета на одно очко, но имеет еще игру в запасе.

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Теги
Испания Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Томеу Надаль Томеу Надаль
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