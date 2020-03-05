Одноклубник Зозули изолирован от команды из-за инфекционного заболевания

Голкипер Альбасете Том Надаль вынужден поддерживать форму отдельно от партнеров.
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Надаль уже больше недели тренируется индивидуально и пропустил матч 30 тура Сегунды против Райо Вальекано. Болезнь имеет риск широкого распространения, поэтому клуб решил изолировать 31-летнего игрока от остальной команды. Альбасете придется обходиться без основного голкипера и в следующем матче против Жироны (7 марта).
Напомним, Зозуля и компания занимают 18 место после 30 туров Сегунды. Альбасете опережает зону вылета на одно очко, но имеет еще игру в запасе.
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