Одноклубник Зозулі ізольований від команди через інфекційне захворювання

Голкіпер Альбасете Томеу Надаль змушений підтримувати форму окремо від партнерів.

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Надаль вже понад тиждень тренується індивідуально і пропустив матч 30 туру Сегунди проти Райо Вальєкано. Хвороба має ризик широкого розповсюдження, тому клуб вирішив ізолювати 31-річного гравця від решти команди. Альбасете доведеться обходитися без основного голкіпера і в наступному матчі проти Жирони (7 березня).

Нагадаємо, Зозуля і компанія посідають 18 сходинку після 30 турів Сегунди. Альбасете випереджає зону вильоту на одне очко, однак має ще гру в запасі.

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