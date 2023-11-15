Ремсдейл в прошлом сезоне был важной частью вице-чемпионского Арсенала, однако сел в запас, когда клуб купил Райю. За последние два месяца Арон сыграл всего два матча – оба в Кубке лиги.

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"Мы понятия не имеем, почему Арон потерял место в основе. Он не знал, что не будет играть. Арон теперь кубковый голкипер, а Райя выходит во всех важных турнирах. Приходится с этим жить. Арон больше не улыбается. Очень трудно видеть его таким.

Проблема в том, что никто ничего не сказал. Вообще. Ради Бога, надо же дать ему шанс. Каждый может потерять свою роль в команде. Но мне кажется, что Арсенал сделал все неправильно", – цитирует отца Ремсдейла Daily Mail.