Защитник Брентфорда Рико Генри перенесет операцию из-за серьезной травмы колена. Как информирует ВВС, скорее всего, 26-летний игрок не сможет выйти на поле до конца сезона 2023/24.

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В прошлую субботу в матче с Ньюкаслом Генри неловко упал после борьбы за мяч с Кираном Триппьером, после чего был вынужден покинуть поле еще на 42-й минуте встречи. Главный врач Брентфорда Нил Грейг заявил, что Генри предстоит операция "примерно на следующей неделе" и "длительный период восстановления".

Это не первая серьёзная травма Рико в его карьере. В сентябре 2017 года он порвал переднюю крестообразную связку правого колена, из-за чего пропустил около 14 месяцев.

Напомним, что цвета Брентфорда защищает украинец Егор Ярмолюк.

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