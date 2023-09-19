Одноклубник українця в АПЛ вибув до кінця сезону – це його друга серйозна травма в кар'єрі
Лівому захисникові Брентфорда Ріко Генрі знадобиться операція на коліні та тривала перерва.
Захисник Брентфорда Ріко Генрі перенесе операцію через серйозну травму коліна. Як інформує ВВС, найімовірніше, 26-річний гравець не зможе вийти на поле до кінця сезону 2023/24.
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Минулої суботи в матчі з Ньюкаслом Генрі незграбно впав після боротьби за м'яч із Кіраном Тріпп'єром, після чого був змушений покинути поле ще на 42-й хвилині зустрічі. Головний лікар Брентфорда Ніл Грейг заявив, що на Генрі чекає операція "приблизно наступного тижні" і "тривалий період відновлення".
Це не перша серйозна травма Ріко в його кар'єрі. У вересні 2017 року він порвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна, через що пропустив близько 14 місяців.
Нагадаємо, що кольори Брентфорда захищає українець Єгор Ярмолюк.
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