Захисник Брентфорда Ріко Генрі перенесе операцію через серйозну травму коліна. Як інформує ВВС, найімовірніше, 26-річний гравець не зможе вийти на поле до кінця сезону 2023/24.

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Минулої суботи в матчі з Ньюкаслом Генрі незграбно впав після боротьби за м'яч із Кіраном Тріпп'єром, після чого був змушений покинути поле ще на 42-й хвилині зустрічі. Головний лікар Брентфорда Ніл Грейг заявив, що на Генрі чекає операція "приблизно наступного тижні" і "тривалий період відновлення".

Це не перша серйозна травма Ріко в його кар'єрі. У вересні 2017 року він порвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна, через що пропустив близько 14 місяців.

Нагадаємо, що кольори Брентфорда захищає українець Єгор Ярмолюк.

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