В мае 27-летний форвард Айвен Тоуни был дисквалифицирован на 8 месяцев за нарушение правил ставок Футбольной ассоциации. Он не сможет играть до января, но имеет право вернуться к тренировкам с командой в ближайший понедельник.

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Сообщается, что тренер Брентфорда разработал для Тоуни специальный 16-недельный план подготовки форварда к январю.

"Я уверен, что он рад так же, словно ему разрешили снова играть в футбол. Он определенно полон энергии и усилит нас. Мы бы предпочли, чтобы он был в команде, но это невозможно.

Я горжусь Айвеном. Тем путем, который он прошел, стойкостью, которую он демонстрировал на протяжении всей своей жизни. Прогресс, которого он достиг, потрясает. Тоуни должен быть примером для многих людей и футболистов благодаря тому, чего он достиг. Он начинал с низших лиг и постепенно поднимался выше и выше. Он забил 31 мяч в Чемпионшипе и 12 мячей в дебютном сезоне в АПЛ и 20 – в последующем, не сыграв и 38 матчей. Это потрясающе", – цитирует Франка ВВС.

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