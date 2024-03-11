Бенфика переиграла Эшторил в 25 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 25-й тур

Бенфика – Эшторил – 2:1

Голы: Кокджу, 15, Леонарду, 45+2, Гувея, 49 – Гомеш, 22

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Бенфика после двух поражений подряд должна была реабилитироваться в матче с командой, которая находится в зоне вылета. "Орлы" с первых минут насели на ворота соперника и это привело к голу на 15 минуте.

Впрочем, долго удерживать преимущество не удалось. Гомеш восстановил равновесие через небольшой промежуток времени. Анатолий Трубин в эпизоде сыграл ключевую роль. Он выбил мяч после удара игрока Эшторила прям на Гомеша, а тот уже расстреливал украинца. Это был единственный удар в створ ворот от соперника Бенфики. "Орлы" повели в счете еще до перерыва. В начале второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. Финальный свисток зафиксировал победу Бенфики 3:1. Анатолий Трубин совершил пять сэйвов.

"Орлы" находятся на второй строчке с 61 очком. Эшторил расположился на 16 месте с 22 пунктами.