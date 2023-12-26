Руководство Бенфики позволило вингеру Анхелю Ди Марии пропустить последний матч "орлов" в 2023 году против Фамаликана.

В пятницу, 29 декабря, Бенфика сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии против Фамаликана. Лиссабонская команда не будет представлена в этой встрече в оптимальном составе из-за отсутствия главной звезды команды Анхеля Ди Марии. Как информирует Mais Futebol, руководство "орлов" продлило аргентинцу его отпуск на родине.

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Вместе с Ди Марией в отпуск в Аргентину отправился и центральный защитник Бенфики Николас Отаменди. Правда, он потерял право сыграть в матче с Фамаликаном из-за дисквалификации. Таким образом, оба чемпиона мира вернутся в Португалию в начале января.

Бенфика вернулась к тренировкам после рождественских каникул во вторник, 25 декабря. После 14 туров команда Анатолия Трубина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от Спортинга на одно очко.

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