Керівництво Бенфіки дозволило вінгеру Анхелю Ді Марії пропустити останній матч "орлів" у 2023 році проти Фамалікана.

У п'ятницю, 29 грудня, Бенфіка зіграє в матчі 15-го туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана. Лісабонська команда не буде представлена в цій зустрічі в оптимальному складі через відсутність головної зірки команди Анхеля Ді Марії. Як інформує Mais Futebol, керівництво "орлів" продовжило аргентинцеві його відпустку на батьківщині.

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Разом із Ді Марією у відпустку в Аргентину вирушив і центральний захисник Бенфіки Ніколас Отаменді. Щоправда, він втратив право зіграти в матчі з Фамаліканом через дискваліфікацію. Таким чином, обидва чемпіони світу повернуться до Португалії на початку січня.

Бенфіка повернулася до тренувань після різдвяних канікул у вівторок, 25 грудня. Після 14 турів команда Анатолія Трубіна посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від Спортінга на одне очко.

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