Шеффилд одержал победу в предыдущем туре, прервав 8-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Конечно же, подопечные Криса Уайлдера желали продолжить триумфальное шествие, однако домашний поединок с Брайтоном быстро пошел наперекосяк. Уже на 13-й минуте Холгейт оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную.

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С начала сезона 2021/22 ни один футболист АПЛ не получил столько красных карточек, сколько получил Холгейт. Это была уже третья. Кроме того, его прямая красная стала самой ранней в чемпионате за последние полтора года.

"Чайки" быстро конвертировали численное преимущество в голы. На 20-й минуте счет открыл Буонанотте, а на 24-й отличился Уэлбек – 0:2. В середине второго тайма автогол Робинсона довел дело до разгрома, а на 75-й минуте Адингра вколотил четвертый гол. Точку во встрече поставил все тот же Адингра – 0:5.

Брайтон отпраздновал победу, набрал 38 очков и поднялся на седьмую позицию. Шеффилд остается на дне таблицы с 13 зачетными баллами.

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