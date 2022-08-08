Одноклубник Миколенко выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы – еще один ожидает вердикт врачей
8 августа 23:28 - Читати українською
Эвертон рискует потерять сразу двух защитников после поединка 1-го тура АПЛ против Челси.
Бен Годфри уже успешно был оперирован после перелома малоберцовой кости - срок восстановления составляет около 3 месяцев, сообщает официальный сайт Эвертона.
Жуткая травма одноклубника Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Челси – 0:1
Йерри Мина же получил повреждение связок голеностопного сустава и узнает серьезность травмы на этой неделе.
Добавим, что оба игрока травмировались в матче с Челси в 1-м туре АПЛ. Игра завершилась минимальным поражением Эвертона (0:1).
Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать
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