Эвертон рискует потерять сразу двух защитников после поединка 1-го тура АПЛ против Челси.

Бен Годфри травмировался в игре с Челси / Reuters

Бен Годфри уже успешно был оперирован после перелома малоберцовой кости - срок восстановления составляет около 3 месяцев, сообщает официальный сайт Эвертона.

Жуткая травма одноклубника Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Челси – 0:1

Йерри Мина же получил повреждение связок голеностопного сустава и узнает серьезность травмы на этой неделе.

Добавим, что оба игрока травмировались в матче с Челси в 1-м туре АПЛ. Игра завершилась минимальным поражением Эвертона (0:1).

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