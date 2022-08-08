Одноклубник Миколенка вибув на тривалий термін через серйозну травму – ще один очікує на вердикт лікарів
8 серпня 23:28 - Читать на русском
Евертон ризикує втратити одразу двох оборонців після поєдинку 1-го туру АПЛ проти Челсі.
Бен Годфрі вже успішно був прооперований після перелому малогомілкової кістки – термін відновлення становить близько 3 місяців, повідомляє офіційний сайт Евертона.
Моторошна травма одноклубника Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Челсі – 0:1
Єррі Міна ж зазнав пошкодження зв'язок гомілковостопного суглобу та дізнається серйозність травми цього тижня.
Додамо, що обидва гравці травмувались в матчі з Челсі в 1-му турі АПЛ. Гра завершилась мінімальною поразкою Евертона (0:1).
Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter