Евертон ризикує втратити одразу двох оборонців після поєдинку 1-го туру АПЛ проти Челсі.

Бен Годфрі травмувався у грі з Челсі / Reuters

Бен Годфрі вже успішно був прооперований після перелому малогомілкової кістки – термін відновлення становить близько 3 місяців, повідомляє офіційний сайт Евертона.

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Єррі Міна ж зазнав пошкодження зв'язок гомілковостопного суглобу та дізнається серйозність травми цього тижня.

Додамо, що обидва гравці травмувались в матчі з Челсі в 1-му турі АПЛ. Гра завершилась мінімальною поразкою Евертона (0:1).

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