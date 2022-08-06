Эвертон уступил Челси в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Фрэнку Лэмпарду пришлось начинать матчем против своей бывшей команды. В мае сенсационная победа над Челси очень помогла Эвертону сохранить место в элите. Сегодняшняя игра также была не легкой для лондонцев, одержавших минимальную победу только благодаря пенальти.

Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать

В конце концов, поражение стало не самым плохим итогом для Эвертона. "Ириски" надолго потеряли Бена Годфри. Одноклубник Виталия Миколенко очень неудачно выбил мяч и получил тяжелую травму. Выглядело это действительно жутко.

*видео с повреждением Годфри смотрите в отдельном видео в конце этой новости