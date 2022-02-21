Опорный полузащитник "ирисок" Жан-Филипп Гбамен попытается реанимировать свою карьеру в российском первенстве.

26-летний ивуариец перебрался из Англии в столицу России, где теперь будет одевать футболку ЦСКА, сообщает пресс-служба Эвертона.

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Аренда рассчитана до конца сезона 2021/22. Клубы в стране-агрессора могут оформлять трансферы до 22 февраля, чем и воспользовались "лошади". Сейчас ЦСКА идет четвёртым в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Заметим, Гбамен является воспитанником Ланса, откуда перебрался в Майнц. В 2019-м "ириски" выкупили Жана-Филиппа за 25 миллионов евро, но он наиграл всего 332 минуты в 8 поединках.

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