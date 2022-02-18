Московский ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о аренде 23-летнего Хорхе Карраскаля.

Карраскаль покидает Ривер Плейт и приближается к трансферу в Россию

Соглашение рассчитано до лета 2022 года, а у россиян будет опция выкупа. Ранее сообщалось, что ЦСКА обязан выкупить 80% прав на футболиста за 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Карраскаль провел за Ривер Плейт 44 матча. Забил 4 гола, отдал 3 ассиста и стал чемпионом Аргентины. У Хорхе контракт с клубом до конца 2024-го.

С 2017 по 2020 годы колумбиец выступал за львовские Карпаты, в которые перебрался из Севильи. Впоследствии отправился в аренду в Ривер Плейт, а в итоге аргентинский клуб выкупил игрока за 2 млн евро.

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