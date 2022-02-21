Опорний півзахисник "ірисок" Жан-Філіп Гбамен спробує реанімувати свою кар'єру в російській першості.

26-річний івуарієць перебрався з Англії у столицю Росії, де тепер одягатиме футболку ЦСКА, інформує прес-служба Евертона.

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Оренда розрахована до кінця сезону 2021/22. Клуби у країні-агресорці можуть оформлювати трансфери до 22 лютого, чим і скористалися "коні". Зараз ЦСКА йде четвертим у турнірній таблиці Прем'єр-ліги Росії.

Зауважимо, Гбамен є вихованцем Ланса, звідки перебрався у Майнц. У 2019-му "іриски" викупили Жана-Філіпа за 25 мільйонів євро, але він награв лиш 332 хвилини у 8 поєдинках.

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