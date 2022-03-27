"Каждый человек подходил и спрашивал, как моя семья, друзья. На второй день подошел главный тренер (Фрэнк Лэмпард – прим.) и сказал, что это все читает, и если мне нужен отдых, то могу не приезжать на базу. Чтобы у меня было свободное посещение. Сказал, что если мне нужно время, то я могу его взять.

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Благодарен клубу за его поддержку со всех сторон. Администратор, отвечающий за экипировку, сказал, что знает о нашей ситуации и понимает, как мне сложно. Он пригласил меня на ужин пообщаться. Было много случаев. Тот же ван де Беек. Игрок мирового уровня. Он подошел ко мне и сказал, что хочет со своим отцом снять дом в Нидерландах или в Польше для беженцев.

Сказал, что уберут с границы, поселят и все оплатят. Я был в приятном шоке от такой поддержки. Не знаю, как благодарить этих людей. Вчера подошел физиотерапевт и сказал, что у него есть комната с кроватью на двух человек. Сказал, что ждет тех, кто будет в Англии без жилья", – рассказал Миколенко в программе Отдушивдушу.

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