Форвард Брентфорда Айвен Тоуни в 2022 году умудрился стать в один ряд с Криштиану Роналду и Эрлингом Холандом.

Хет-трик Тоуни в матче против Лидса разрешил форварду Брентфорда уже второй раз в этом году забить три мяча в одном поединке, сообщает Squawka.

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Одноклубник Ярмолюка не один в этом списке – компанию ему составляют Роналду и Холанд. Интересно, что Криштиану сделал это в прошлом сезоне, а норвежец выступает в АПЛ только с августа этого года.

Отметим, что Тоуни сыграл в 6 матчах этого сезона за Брентфорд, отличившись 5 голами и 2 ассистами.

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