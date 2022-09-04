Форвард Брентфорда Айвен Тоуні у 2022 році примудрився стати в один ряд з Кріштіану Роналду та Ерлінгом Холандом.

Хет-трик Тоуні у матчі проти Лідса дозволив форварду Брентфорда вже вдруге у цьому році забити три м'ячі в одному поєдинку, інформує Squawka.

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Одноклубник Ярмолюка не один в цьому списку – компанію йому складають Роналду та Холанд. Цікаво, що Кріштіану зробив це в минулому сезоні, а норвежець виступає в АПЛ лише з серпня цього року.

Зазначимо, що Тоуні зіграв у 6 матчах цього сезону за Брентфорд, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

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