Команда Джеррарда проиграла 4 из своих 5 поединков на старте сезона, поэтому занимала предпоследнее место. Подопечные Гвардиолы после победы Тоттенхэма опустились на 3 строчку. Матч, как и онлайн-трансляция Астон Вилла – Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Уже на 4 минуте гости раскатали комбинацию. Гюндоган создал стопроцентный момент, но Уокер ни пас на свободных партнеров не отдал, ни сам не попал в ворота с нескольких метров. Тот же немецкий полузащитник чуть не вывалился один на один после длинного паса Кайла, но не укротил мяч.

Тоттенхэм удержал победу над Фулхэмом, Челси одолел Вест Хэм, Брентфорд разбил Лидс благодаря хет-трику Тоуни.

Илкай выступил главным плеймейкером в стартовые 10 минут. Де Брюйне после паса Гюндо минимально промахнулся метров с 22. Сити доминирует на поле, сохраняя владение 82% времени. Гюндоган врывался во вратарскую после того, как Де Брюйне вырезал практически идеальную диагональ. Капитан манчестерцев снова совсем чуть-чуть не дотянулся. Еще одна роскошная передача КДБ через всю штрафную, второй подряд удар Канселу блокируется. Кэш травмировался и покинул поле в середине первого тайма. Эшли Янг вместо него.

Канселу красиво носком отдал за спины. Холанда опередил только вратарь, который на самой линии штрафной успел сыграть руками. Кэш травмировался и покинул поле в середине первого тайма. Янг вместо него. Именно Эшли присадил Де Брюйне на газон с помощью рук в контратаке гостей. Судья не свистнул фол, и вилланы мгновенно организовали свое наступление. Уоткинсу не хватило сантиметров. После углового Эдерсон ошибся на выходе – Канселу выбил из линии.

Удивительный тайм в исполнении обеих команд. Только 5 ударов, ни одного попадания в створ ворот. Вроде и рисуют Сити 2 супершанса, но по ожидаемым голам все очень грустно: 0,13:0,38. Отдельно отмечаем, что Холланд после двух хет-триков снова выглядит анонимом. Только 10 контактов с мячом, 4 удачных паса из 7 попыток, 4 потери и никакого намека на результативные действия. Мингс еще и пытается провоцировать норвежца – то борцовским приемом нагло перевернет на газон, то за волосы схватит. Эрлинг не ведется и только хитро улыбается в ответ.

Ну а на старте второй половины первый же свой момент реализует 22-летний нападающий Сити. Раскатали с фланга на фланг, Де Брюйне подал, другой светловолосый в высоком прыжке мягко щечкой скинул под штангу. После ошибки Родри в центре поля Уоткинс и Рэмзи выбегали против одного защитника. Последний отпустил мяч, чем воспользовался Эдерсон. Но момент не завершился. Байли с лета бахнул перед штрафной – очень близко. А ведь это был тот самый звоночек, который не услышали.

Холанд с разворота попал в голкипера. Серия набросов от Де Брюйне в штрафную – Астон Вилла еле-еле отбилась. Мингс в очередной раз завалил Холанда. Де Брюйне с периметра выполнил стандарт почти идеально – перекладина спасла бирмингемцев. Кевин проходит и отдает под удар Эрлингу – Мартинес парирует. Проходит совсем немного, и уже норвежец ассистирует бельгийцу. Снаряд срезался с ноги Де Брюйне. Бейли наказал манчестерцев за все упущенные моменты. Рэмзи подхватил после того, как мяч завис в воздушных дуэлях, и отдал на ямайца, который без лишних раздумий прошил верхний угол. Привет Канселу, не успевшему накрыть Леона.

FT: Aston Villa 1-1 Manchester City



xG: 0.3-2

Shots: 3-13

Shots on target: 1-4

Total big chances: 0-4

Possession: 27.2%-72.8%

Corners 1-4



Points shared at Villa Park. pic.twitter.com/zOmonL0NGz — Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2022

Мартинес держится за бедро, чуть ли не замену прося. Чудодейственное исцеление аргентинского вратаря наступило достаточно быстро. Вышедший на замену Коутиньо забил с дуги периметра. Судья поспешил свистнуть офсайд, но на повторе отчетливо видно, что все чисто. Удивительное решение Хупера. Уоткинс привез на своей половине. Родри вообразил себя суперменом и пробил сам, хотя в штрафной были 4 партнера. Гюндоган из офсайда отдал на Мареза, упустившего еще один роскошный момент. Ман Сити набирает 14 пунктов и только по дополнительным показателям опережает Тоттенхэм. Арсенал в случае победы над МЮ может уйти в 4-очковый отрыв. Астон Вилла выбирается из зоны вылета на 17 место, завоевав всего 4 балла.

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