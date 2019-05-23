Одноклубник Ярмоленко Лукас Перес близок к переходу в Алавес

Бывший форвард Динамо Лукас Перес может вернуться в чемпионат Испании.

Алавес договорился с Вест Хэмом о трансфере Лукаса Переса. Сумма сделки должна составить 2,3 млн евро, передает Marca.

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Добавляется, что на данный момент Алавесу еще не удалось согласовать личный контракт с самим Пересом. Также интерес к одноклубника Ярмоленко проявляет Бетис.

Напомним, Лукас Перес выступал за Карпаты и Динамо течение 2011-2014 годов, хотя в составе киевлян так и не появлялся на поле. Испанец также выступал за ПАОК, Арсенал, Депортиво и летом 2018 оказался в Вест Хэме.

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