Испанская месть или Причем здесь Динамо: Ярмоленко вне внимания британских СМИ и с минимумом шансов на место в основе

Украинский вингер Андрей Ярмоленко рискует вновь начать на скамейке запасных матч своего Вест Хэма: в 3-м туре английской Премьер-лиги он встретится с Арсеналом.

Лондонский Вест Хэм, который проиграл два стартовых поединка АПЛ с общим счетом 1:6, ждет нелегкое испытание и в 3-м туре. Подопечные Мануэля Пеллегрини посетят Эмирейтс, где мотивированные ребята Унаи Эмери стремятся набрать первые очки в чемпионате. "Канониры" не выглядели так беспомощно, как "молотки" в первых матчах, но тоже подходят к очному противостоянию с "баранкой" в графе очков.

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Неудачный старт провоцирует кадровые оргвыводы для обоих тренеров. Казалось бы, Андрей Ярмоленко, который дважды выходил на замену и пытался оживить игру Вест Хэма в атаке, наконец получит свой шанс. По крайней мере, фанаты отреагировали на игру украинца в АПЛ и в течение недели призывали тренерский штаб ВХЮ выставить вингера в основе на матч с Арсеналом.

В четверг Пеллегрини в интервью клубному сайту рассказал, что готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма. В среде фанатов это восприняли, как намек на то, что Ярмоленко наконец появится в основном составе и попытается "зажечь" с любимцем местной публики Марко Арнаутовичем. Однако, британские СМИ, которые всегда собирают немало инсайдов из внутренних кухонь команд, придерживаются иного мнения.

Так, авторитетные BBC и Sky Sports вообще не упомянули об украинце в своих анонсах поединка Арсенал – Вест Хэм. Эксперты немало внимания уделили проблемам "канониров" и "молотков" под руководством новых тренеров, но ни одно из изданий не видит в стартовой обойме ВХЮ в матче 3-го тура Ярмоленко.

Зато в основе прогнозируют выход бывшего "карпатовца" Лукаса Переса. Пути украинского вингера с испанцем уже пересекались раньше. Перес после успешного периода в Карпатах зимой 2013-го оказался в Динамо, которое сильно лихорадило от тактических выкрутасов Олега Блохина. Атмосфера в коллективе и взаимоотношения тренера с отдельными игроками тогда желали лучшего, а Лукас сразу впал в немилость Того, кто обыграл пятерых баварцев в 1975-м из-за нежелания тренироваться с дублем. Тогда Блохин мог себе позволить "мариновать" испанского нападающего, ведь мог рассчитывать на правом фланге атаки как раз на Ярмоленко.

Теперь же украинец и испанец – снова конкуренты. И, похоже, Лукас Перес готов к маленькой "мести". Авторитетный портал WhoScored ставит именно его на позицию правого вингера в "одиннадцатке" Пеллегрини в матче с Арсеналом. В первом туре на этой позиции вышел Майкл Антонио, во втором – Роберт Снодграсс – именно те, кого рассматривали основными соперниками Ярмоленко за место в основе перед началом сезона. Оба откровенно не впечатлили, но даже это, как оказалось, не гарантирует попадание украинца в старт...

Напомним, что матч Арсенал – Вест Хэм состоится сегодня, 25 августа. Начало поединка в 17:00.