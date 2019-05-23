Одноклубник Ярмоленка Лукас Перес близький до переходу в Алавес

Колишній форвард Динамо Лукас Перес може повернутись в чемпіонат Іспанії.

Алавес домовився з Вест Хемом про трансфер Лукаса Переса. Сума угоди повинна скласти 2,3 млн євро, передає Marca.

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Додається, що на даний момент Алавесу ще не вдалось узгодити особистий контракт з самим Пересом. Також інтерес до одноклубника Ярмоленка проявляє Бетіс.

Нагадаємо, Лукас Перес виступав за Карпати і Динамо протягом 2011-2014 років, хоча у складі киян так і не з'являвся на полі. Іспанець також виступав за ПАОК, Арсенал, Депортіво і влітку 2018 року опинився у Вест Хемі.

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