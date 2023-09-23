"Пусть кто-то протрет мне глаза": Жирона обошла Реал в безумии с 8-мя голами – Довбик оформил гол+пас, а Цыганков привез
Жирона обыграла Мальорку в 6-м туре Ла Лиги со счетом 5:3. Отчет игры читайте на "Футбол 24".
Каталонцы принимали кризисную Мальорку с рекордными показателями на старте чемпионата. "Бело-красные" впервые выиграли четыре матча подряд в элите, а Мичел возглавил исторический рейтинг наставников клуба по проценту побед (40%). В предыдущем туре Жирона уничтожила Гранаду. Наши легионеры отметились результативными действиями и справедливо сохранили место в основе. Зато на скамье запасных оказался один из лидеров – Мигель Гутьерес. Вместо него вышел венесуэлец Эррера, а опытный универсал Блинд перебрался на левый фланг обороны.
Довбик забил гол, а Цыганков "привез" детский пенальти – видео действий украинцев за Жирону
Жирона провалила старт игры. Хозяева многое ошибались и быстро пропустили. Цыганков привез абсурдный пенальти. Пытаясь прервать подачу Дардера с углового, украинец интуитивно сыграл рукой. Каталонцы даже не протестовали. Косоварский бомбардир Мурики в итоге легко разобрался с Гассанигой.
Цыганков стремился как можно быстрее реабилитироваться, в частности, рисовал пенальти уже в чужой штрафной. Крепкий центрбек "пиратов" Вальент оттер украинца корпусом. Витя красноречиво жестикулировал к рефери, но Гонсалес Фуэртес был неумолим. "Бело-красные" постепенно перехватили инициативу. Сначала классный момент потерял Довбик. После элегантной передачи Эрреры пяткой хило пробил мимо. Очевидно, это сильно расстроило Мичела, свирепствовавшего в технической зоне. В похожей ситуации Иван Мартин покатил рядом со штангой.
Жирона терроризировала гостей острыми стандартами. Цыганков нашел Довбика в районе одиннадцатиметровой отметки, а тот головой пробил над перекладиной. Безумное давление каталонцев все же увенчалось успехом. Подопечные Мичела провели три мяча за 11 минут. Давид Лопес отличился во втором матче подряд, расстреляв Райковича фактически в упор. Потом Эрерра заработал пенальти в борьбе с Саму, сыгравшим прямой ногой. Исполнять приговор доверили Довбику. Эксфорвард Днепра-1 не без "валидола" обыграл сербского кипера рикошетом от правой стойки. Это второй гол Артема в Ла Лиге.
Как оказалось, каталонский болид только разгонялся. До перерыва Жирона забила еще дважды. Безудержный Савио ассистировал Мартину, тонко замкнувшему в ближний. В конце концов Эрерра сделал счет неприличным ударом метров с 15-ти. Отметим, что сфера попала случайно к колумбийцу. Коуту искал в штрафной Цыганкова, украинец не дотянулся, а соперник вынес прямо на Янхеля.
Команда Агирре мечтала об отдыхе. После хорошего старта "пираты" буквально посыпались. Каталонцы владели мячом более 70% игрового времени, провели 78 атак (11 у гостей) и нанесли 15 ударов (7 в створ). Тотальное уничтожение островитян спровоцировало конфликт со свистком на перерыв. У кого-то из игроков Мальорки не выдержали нервы. К счастью, словесная перепалка не переросла в драку. Между тем местные журналисты сходили с ума в соцсетях: "Пусть Лига закончится и кто-то протрет мне глаза. Жирона – лучшая команда чемпионата".
Второй тайм начался с атак островитян. Никем не прикрытый Амат промахнулся со второго этажа. А уже через мгновение Гассанига справился с ударом Мурики. Давили гости, а забила снова Жирона. После перехвата в центре поля Алейш, Довбик и Савио разорвали оборону гостей. Артем классно сыграл на паузе, выведя бразильца на свидание с кипером. Дальше дело техники, а у бразильца ее хоть отбавляй. К слову, этот футболист успел попасть на радары Барсы. Прямо сейчас Савио – один из лучших игроков Ла Лиги.
На 61-й минуте Мичел произвел двойную замену. Поле покинули Довбик (Стуани) и Цыганков (Порту). Тренер думал уже о следующем поединке, ведь в мидвике Жирона сыграет с Вильяреалом. Позже на скамью запасных отправились и Савио, и Янхель. Рисковать лидерами было бессмысленно. В конце матча Пратс сократил отставание, а на последней минуте компенсированного времени оформил дубль. Однако избежать поражения "пираты" не имели шансов. Каталонцы по меньшей мере к вечеру поднялись на первое место Ла Лиги (16 очков). В шести турах "бело-красные" забили 16 мячей, пропустив 7. Мальорка продолжает тонуть – 15 строчка с 5 пунктами в активе.
Оценки Довбика и Цыганкова
Артём Довбик стал четвертым лучшим игроком в составах обеих команд по версии SofaScore – 8,0. Высшие оценки получили только три: Савио (9,1), Янхель (8,4) и Алейш (8,2). Вместо этого Цыганков вместе с аргентинским кипером Гассанигой оказались худшими в основе Жироны – 6,4 у обоих. Аналитиков можно понять, ведь эксдинамовец привез пенальти и не нанес ни одного удара по воротам. Хотя оборона Мальорки позволяла хозяевам почти все. Зато Витя может похвастаться поразительной точностью пасов (97%) и двумя ключевыми передачами.
Довбик много работал без мяча (только 21 касание), однако превзошел более активного Цыганкова (38) в остроте: помимо гола и ассиста, 4 удара (2 в рамку), одна ключевая передача, один созданный момент. Правда, Артем снова слабо смотрелся в единоборствах (3/1) и воздушных дуэлях (3/1). Словом, есть еще над чем работать, тем более с такой антропометрией.