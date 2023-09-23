Каталонцы принимали кризисную Мальорку с рекордными показателями на старте чемпионата. "Бело-красные" впервые выиграли четыре матча подряд в элите, а Мичел возглавил исторический рейтинг наставников клуба по проценту побед (40%). В предыдущем туре Жирона уничтожила Гранаду. Наши легионеры отметились результативными действиями и справедливо сохранили место в основе. Зато на скамье запасных оказался один из лидеров – Мигель Гутьерес. Вместо него вышел венесуэлец Эррера, а опытный универсал Блинд перебрался на левый фланг обороны.

Довбик забил гол, а Цыганков "привез" детский пенальти – видео действий украинцев за Жирону

Жирона провалила старт игры. Хозяева многое ошибались и быстро пропустили. Цыганков привез абсурдный пенальти. Пытаясь прервать подачу Дардера с углового, украинец интуитивно сыграл рукой. Каталонцы даже не протестовали. Косоварский бомбардир Мурики в итоге легко разобрался с Гассанигой.

Цыганков стремился как можно быстрее реабилитироваться, в частности, рисовал пенальти уже в чужой штрафной. Крепкий центрбек "пиратов" Вальент оттер украинца корпусом. Витя красноречиво жестикулировал к рефери, но Гонсалес Фуэртес был неумолим. "Бело-красные" постепенно перехватили инициативу. Сначала классный момент потерял Довбик. После элегантной передачи Эрреры пяткой хило пробил мимо. Очевидно, это сильно расстроило Мичела, свирепствовавшего в технической зоне. В похожей ситуации Иван Мартин покатил рядом со штангой.

Жирона терроризировала гостей острыми стандартами. Цыганков нашел Довбика в районе одиннадцатиметровой отметки, а тот головой пробил над перекладиной. Безумное давление каталонцев все же увенчалось успехом. Подопечные Мичела провели три мяча за 11 минут. Давид Лопес отличился во втором матче подряд, расстреляв Райковича фактически в упор. Потом Эрерра заработал пенальти в борьбе с Саму, сыгравшим прямой ногой. Исполнять приговор доверили Довбику. Эксфорвард Днепра-1 не без "валидола" обыграл сербского кипера рикошетом от правой стойки. Это второй гол Артема в Ла Лиге.

Как оказалось, каталонский болид только разгонялся. До перерыва Жирона забила еще дважды. Безудержный Савио ассистировал Мартину, тонко замкнувшему в ближний. В конце концов Эрерра сделал счет неприличным ударом метров с 15-ти. Отметим, что сфера попала случайно к колумбийцу. Коуту искал в штрафной Цыганкова, украинец не дотянулся, а соперник вынес прямо на Янхеля.

Команда Агирре мечтала об отдыхе. После хорошего старта "пираты" буквально посыпались. Каталонцы владели мячом более 70% игрового времени, провели 78 атак (11 у гостей) и нанесли 15 ударов (7 в створ). Тотальное уничтожение островитян спровоцировало конфликт со свистком на перерыв. У кого-то из игроков Мальорки не выдержали нервы. К счастью, словесная перепалка не переросла в драку. Между тем местные журналисты сходили с ума в соцсетях: "Пусть Лига закончится и кто-то протрет мне глаза. Жирона – лучшая команда чемпионата".

No quiero decirlo antes de tiempo, pero el actual líder de la Liga le está metiendo cuatro al Mallorca en la media parte. Que se acabe ya la Liga y que alguien me frote los ojos. El @GironaFC es el mejor equipo de la competición. — Alex Luna (@alexlunafut) September 23, 2023

Второй тайм начался с атак островитян. Никем не прикрытый Амат промахнулся со второго этажа. А уже через мгновение Гассанига справился с ударом Мурики. Давили гости, а забила снова Жирона. После перехвата в центре поля Алейш, Довбик и Савио разорвали оборону гостей. Артем классно сыграл на паузе, выведя бразильца на свидание с кипером. Дальше дело техники, а у бразильца ее хоть отбавляй. К слову, этот футболист успел попасть на радары Барсы. Прямо сейчас Савио – один из лучших игроков Ла Лиги.

На 61-й минуте Мичел произвел двойную замену. Поле покинули Довбик (Стуани) и Цыганков (Порту). Тренер думал уже о следующем поединке, ведь в мидвике Жирона сыграет с Вильяреалом. Позже на скамью запасных отправились и Савио, и Янхель. Рисковать лидерами было бессмысленно. В конце матча Пратс сократил отставание, а на последней минуте компенсированного времени оформил дубль. Однако избежать поражения "пираты" не имели шансов. Каталонцы по меньшей мере к вечеру поднялись на первое место Ла Лиги (16 очков). В шести турах "бело-красные" забили 16 мячей, пропустив 7. Мальорка продолжает тонуть – 15 строчка с 5 пунктами в активе.

Оценки Довбика и Цыганкова

Артём Довбик стал четвертым лучшим игроком в составах обеих команд по версии SofaScore – 8,0. Высшие оценки получили только три: Савио (9,1), Янхель (8,4) и Алейш (8,2). Вместо этого Цыганков вместе с аргентинским кипером Гассанигой оказались худшими в основе Жироны – 6,4 у обоих. Аналитиков можно понять, ведь эксдинамовец привез пенальти и не нанес ни одного удара по воротам. Хотя оборона Мальорки позволяла хозяевам почти все. Зато Витя может похвастаться поразительной точностью пасов (97%) и двумя ключевыми передачами.

Довбик много работал без мяча (только 21 касание), однако превзошел более активного Цыганкова (38) в остроте: помимо гола и ассиста, 4 удара (2 в рамку), одна ключевая передача, один созданный момент. Правда, Артем снова слабо смотрелся в единоборствах (3/1) и воздушных дуэлях (3/1). Словом, есть еще над чем работать, тем более с такой антропометрией.