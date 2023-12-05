Главный тренер Жироны Мичел не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с Барселоной в 16-м туре Ла Лиги.

"Красно-белые" столкнулись с кадровыми проблемами в преддверии важного матча против своих соседей по Каталонии.

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Как сообщает журналист Нил Сола, встречу против Барселоны пропустят два полузащитника. Янхель Эррера не сыграет из-за мышечной травмы, которую он получил в игре с Валенсией. Также в матче не сможет принять участие Пабло Торре, поскольку имеет пункт в контракте, который не позволяет ему играть против бывшей команды. С другой стороны, защитник Эрик Гарсия вернется в основной состав.

Стоит заметить, что Гарсия и Пабло Торре выступают за "красно-белых" на правах аренды Барселоны.

Жирона имеет 38 очков после 15 туров Ла Лиги и находится на второй строчке в турнирной таблице, уступая Реалу только по дополнительным показателям. В воскресенье, 10 декабря, команда Довбика и Цыганкова сыграет против Барселоны.

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