Ливерпуль может потерять двух футболистов до завершения трансферного окна.

Саудовская Аравия продолжает грабить европейские клубы. Аль-Иттихад, за который выступает Карим Бензема, пытается подписать Мохаммеда Салаха из Ливерпуля. Юрген Клопп не хочет отпускать лидера, несмотря на то, что саудовцы сделали очень выгодное предложение. Впрочем, трансфер египтянина может оказаться не единственной проблемой мерсисайдцев.

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Как сообщает Фабрицио Романо, главный тренер Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Санту хочет усилить линию обороны. Саудовский клуб рассматривает возможность подписания партнера Салаха по Ливерпулю Джо Гомеса. Универсальный защитник может играть на нескольких позициях в защите, что очень нравится Санту. В прошлом сезоне англичанин лишь 15 раз попадал в стартовый состав. Гомес хочет получать больше игрового времени, а Аль-Иттихад может гарантировать ему место в основе.

Ливерпуль имеет жесткую позицию относительно переходов в последние дни трансферного окна. Руководство мерсисайдцев не готово отпускать своих игроков в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Джо Гомес – ветеран Ливерпуля. Он выступает за "красных" с сезона 2015/16. Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

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