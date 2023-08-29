Ліверпуль може втратити двох футболістів до завершення трансферного вікна.

Саудівська Аравія продовжує грабувати європейські клуби. Аль-Іттіхад, за який виступає Карім Бензема, намагається підписати Мохамеда Салаха з Ліверпуля. Юрген Клопп не хоче відпускати лідера попри те, що саудівці зробили дуже вигідну пропозицію. Втім, трансфер єгиптянина може стати не єдиною проблемою мерсисайдців.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, головний тренер Аль-Іттіхада Нуну Ешпіріту Санту хоче підсилити лінію оборони. Саудівський клуб розглядає можливість підписання партнера Салаха по Ліверпулю Джо Гомеса. Універсальний захисник може грати на кількох позиціях в захисті, що дуже подобається Санту. В минулому сезоні англієць лише 15 разів потрапляв до стартового складу. Гомес хоче отримувати більше ігрового часу, а Аль-Іттіхад може гарантувати йому місце в основі.

Ліверпуль має жорстку позицію щодо переходів в останні дні трансферного вікна. Керівництво мерсисайдців не готово відпускати своїх гравців до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Джо Гомес – ветеран Ліверпуля. Він виступає за "червоних" з сезону 2015/16. Його чинна угода розрахована до 2027 року.

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