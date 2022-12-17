"Синиша придавал смелости другим пациентам, которые были рядом. Они видели, как он боролся с болезнью, потом с рецидивом. Это был мужчина с глубокими ценностями. Он любил не только футбол, но и свою семью, которая всегда стойко и последовательно поддерживала его.

Я шла с ним до конца. Это был идеальный пациент, большая личность, но он одновременно умел положиться на врачей. Синиша имел дело с ужасной болезнью, одной из самых агрессивных, которые я когда-либо видела. Послание, которое он дал всем нам, его большой урок состоит в мужестве идти вперед.

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Мужество не бояться столкнуться с чем-то, чего вы не знаете. Бороться, не боясь боли. Он много страдал, но делал это с большим достоинством. И мы набрались смелости вместе, мы передали ее друг другу.

Я потеряла не только пациента, я потеряла друга. Но, несмотря на все ужасы этой болезни, я уверяю, что самая страшная болезнь – это та, с которой столкнешься одиноким. Его болезнь была страшна, она не поддается никакому лечению и пересадкам. Однако он был окружен любовью и никогда не оставался один", – приводит слова Бонифаци Football Italia.

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