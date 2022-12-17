"Сініша додавав сміливості іншим пацієнтам, які були поряд. Вони бачили, як він боровся з хворобою, потім з рецидивом. Це був чоловік з глибокими цінностями. Він любив не лише футбол, а й свою родину, яка завжди стійко та послідовно підтримувала його.

Я йшла з ним до кінця. Це був ідеальний пацієнт, велика особистість, але він водночас вмів покластися на лікарів. Сініша мав справу з жахливою хворобою, однією з найагресивніших, які я коли-небудь бачила. Послання, яке він дав усім нам, його великий урок полягає у мужності йти вперед.

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Мужність не боятися зіткнутися з чимось, чого ви не знаєте. Боротися, не боячись болю. Він багато страждав, але робив це з великою гідністю. І ми набралися сміливості разом, ми передали її один одному.

Я втратила не тільки пацієнта, я втратила друга. Але попри всі жахи цієї хвороби, я запевняю, що найстрашніша хвороба – це та, з якою зіткнешся самотнім. Його хвороба була страшна, вона не піддається ніякому лікуванню та пересадкам. Проте він був оточений любов'ю і ніколи не залишався один", – наводить слова Боніфаці Football Italia.

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