И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями относительно своей новой должности и игры с Англией в отборе на Евро-2024, которая состоится 26 марта.

– Руслан Петрович, в национальной команде Украины вы были капитаном, являетесь одним из сотников сборной в ее истории. Что значит для вас этот символический момент перехода из статуса капитана сборной на должность ее коуча?

– На самом деле, для меня большая честь и гордость – то, что мне доверили национальную сборную страны. Прежде всего, хочу сказать: за то, что я сейчас являюсь исполняющим обязанности на игру с Англией, нужно благодарить наших воинов. Кому тяжело – так это им. Нам же не следует бояться ответственности за этот матч, потому что нашим воинам гораздо тяжелее на передовой, чем нам. Однако мы понимаем, что тоже будем защищать честь страны, поэтому должны подойти очень ответственно.

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– Есть ли ощущение, что вы возвращаетесь в свою семью, которой всегда была и есть сборная Украины?

– Да, действительно. Я всегда говорил, и эти слова многие подтвердят, что с самого начала моей карьеры как игрока в сборной я всегда с большим удовольствием приобщался к ее рядам. Поэтому сейчас для меня это честь. Я понимаю, что в предстоящем поединке нужно защищать честь всей Украины.

– Как воспринимаете новый вызов в карьере тренера? Ведь, среди прочего, первая официальная игра состоится сразу на историческом стадионе и против родоначальников футбола.

– Я считаю, что его нужно воспринимать просто как вызов. Англия – такая же команда, за победу над которой дают три очка. Не существует в мире непобедимых команд, мы все вместе с игроками и тренерами должны понимать, что против этого соперника также можно играть и добиваться результата. Мы будем рассчитывать на качественный футбол. Игра все покажет.

– Какого вы мнения о нынешнем состоянии сборной Англии?

– На сегодня это одна из лучших сборных планеты. Чемпионат мира показал, что он правильно развивается. Это достаточно сильная прогрессирующая команда, а по качеству игры, пожалуй, входит в пятерку лучших.

– Когда вы планируете определиться с игроками на матч с Англией?

–Я думаю, что где-то к 5-6 марта мы уже будем знать всех футболистов, которые будут вызваны на сбор и войдут в резервный список. Мы пообщаемся с будущим главным тренером и, думаю, придем к выводу к этим числам, – цитирует Ротаня сайт УАФ .

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