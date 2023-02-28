Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань сообщил, кто будет помогать ему на мостике в поединке против Англии.

28 февраля УАФ подтвердила слухи, которые ходили уже очень давно. Легенда Днепра будет временно работать во главе главной команды страны, пока не будет согласован контракт с Сергеем Ребровым.

Ротань официально стал временным тренером сборной Украины до назначения Реброва

В интервью пресс-службе ассоциации Ротань назвал специалистов, которые войдут в его тренерский штаб. Ассистентом будет Сергей Кравченко, физической подготовкой будут заниматься Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренером вратарей будет Виталий Рева, а роли тренеров-аналитиков будут исполнять Евгений Гресь и Владимир Лазаренко.

Стоит отметить, что только два из вышеперечисленных коучей – Кравченко и Гресь – работают с Русланом в Александрии.

К слову, первым экзаменом для этого штаба станет поединок против Англии в отборе на Евро-2024, который состоится 26 марта на Уэмбли.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика