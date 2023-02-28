В. о. головного тренера збірної України Руслан Ротань поділився думками щодо своєї нової посади та гри з Англією у відборі на Євро-2024, яка відбудеться 26 березня.

– Руслане Петровичу, у національній команді України ви були капітаном, є одним із сотників збірної в її історії. Що значить для вас цей символічний момент переходу зі статусу капітана збірної на посаду її керманича?

– Насправді для мене велика честь і гордість – те, що мені довірили національну збірну країни. Перш за все, хочу сказати: за те, що я зараз є виконувачем обов’язків на гру з Англією, потрібно дякувати нашим воїнам. Кому тяжко – так це їм. Нам же не слід боятися відповідальності за цей матч, тому що нашим воїнам набагато тяжче на передовій, аніж нам. Однак ми розуміємо, що також будемо захищати честь країни, тому маємо підійти дуже відповідально.

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– Чи є відчуття, що ви повертаєтеся до своєї родини, якою завжди була і є збірна України?

– Так, дійсно. Я завжди казав, і ці слова багато хто підтвердить, що зі самого початку моєї кар’єри як гравця в збірній я завжди з великим задоволенням долучався до її лав. Тому зараз для мене це є честю. Я розумію, що в майбутньому поєдинку потрібно захищати честь усієї України.

– Як сприймаєте новий виклик у кар’єрі тренера? Адже, з-поміж іншого, перша офіційна гра відбудеться відразу на історичному стадіоні й проти родоначальників футболу...

– Я вважаю, що його треба сприймати просто як виклик. Англія – така сама команда, за перемогу над якою дають три очки. Не існує у світі непереможних команд, ми всі, разом із гравцями й тренерами, повинні розуміти, що проти цього суперника також можна грати та досягати результату. Ми будемо розраховувати на якісний футбол. Гра все покаже.

– Якої ви думки про нинішній стан збірної Англії?

– Станом на зараз це одна з найкращих збірних планети. Чемпіонат світу показав, що вона правильно розвивається. Це досить сильна команда, яка прогресує, а за якістю гри, мабуть, входить до п'ятірки найкращих.

– Коли ви плануєте визначитися з гравцями на матч з Англією?

– Я думаю, що десь до 5–6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір і ввійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, думаю, дійдемо висновку до цих чисел, – цитує Ротаня сайт УАФ.

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