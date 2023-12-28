Президент Ингульца Александр Поворознюк похвастался своей наградой в социальных сетях.

"Получил универсал, удостоверение и медаль от Международной академии казачества, имею звание генерал-лейтенант казачества!

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Поэтому хочу для таких, как Дмитрий Гордон, разместить документы. А от друзей радостно приму поздравления", – подписал Александр Поворознюк фотографию в своем Instagram.

Напомним, одиозный Александр Поворознюк не раз публично ссорился с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Ингулец, президентом которого является Поворознюк, выступает в Первой лиге Украины. Команда с Кировоградщины квалифицировалась в чемпионскую группу, где сейчас занимает второе место турнирной таблицы, уступая Карпатам. Соревнования в Первой лиге возобновятся уже весной 2024 года.

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