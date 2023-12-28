"Отримав універсал, посвідчення та медаль від Міжнародної академії козацтва, маю звання генерал-лейтенант козацтва!

"З Поворознюком навіть руки не потиснули": символ Інгульця покинув клуб після 10 років виступів

Тому хочу для таких, як Дмитро Гордон розмістити документи. А від друзів радісно прийму вітання", – підписав Олександр Поворознюк світлину у своєму Instagram.

Нагадаємо, одіозний Олександр Поворознюк не одноразово публічно сварився з українським журналістом Дмитром Гордоном.

Інгулець, президентом якого є Поворознюк виступає в Першій лізі України. Команда з Кіровоградщини кваліфікувалась до чемпіонської групи, де нині посідає другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись Карпатам. Змагання у Першій лізі поновляться вже весною 2024 року.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації