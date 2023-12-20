Полузащитник Евгений Запорожец завершил свою историю с Ингульцем, которая начиналась еще на уровне любителей.

– Евгений, после десяти лет в Ингульце вы покидаете клуб свободным агентом?

– Да, если считать с любителей, то я здесь с 2013. Дорос вместе с клубом до УПЛ.

Мой контракт был до этой зимы. Я решил, что если от Ингульца не будет предложения, я 100% сам не буду спрашивать.

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– Немного обидно?

– Немножко. Десять лет в клубе. Думал с Александром Григорьевичем пожать друг другу руки, сказать "спасибо за эти десять лет". Но даже этого не вышло. Потому что он президент, а я, может, очень гордый, чтобы ему звонить. Он тоже ничего не сделал. Я очень тепло попрощался со всей администрацией, поварами и водителями автобусов.

– Может, через нас что-нибудь передадите Александру Григорьевичу?

– Повторюсь – только спасибо за эти десять лет. Спасибо, что десять лет назад позвали в команду, и так все вышло. Я думаю, еще увидимся. Я и ребятам так сказал.

– Ладно, 10 лет в Ингульке позади. Что дальше?

– Все в стадии решения. Я пошел не в какой-то конкретный клуб, а просто покинул Ингулец. Во время зимнего перерыва по предложениям будем рассматривать и определяться, – сказал Запорожец в интервью Українському футболу.

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