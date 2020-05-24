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Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца

14:39 120 Читати українською
Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца
Новинский и Янукович / Фото из открытых источников

Депутат партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский близок к приобретению Черноморца.

Инсайдом о дальнейшей судьбе одесского клуба поделился журналист Олег Ящук.

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"От нескольких футбольных людей слышал, что новым владельцем Черноморца станет Вадим Новинский – экс-президент Севастополя. И за стадион взялся со своими партнерами, и за клуб возьмется. Долги погасят и очень возможно, что мы увидим новый амбициозный проект в Одессе", – написал Ящук в Instagram.

Добавим, что Новинский входил в ближайшее окружение экс-президента Украины Виктора Януковича в "Партии регионов". Сейчас 56-летний нардеп представляет "Оппозиционный блок", его состояние оценивается в 1,767 млрд долларов.

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Теги
Черноморец Первая лига Главное Вадим Новинский
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