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Одіозний екс-регіонал може стати новим власником Чорноморця

14:39 4293 Читать на русском
Одіозний екс-регіонал може стати новим власником Чорноморця
Новинський і Янукович / Фото з відкритих джерел

Депутат партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський близький до придбання Чорноморця.

Інсайдом щодо подальшої долі одеського клубу поділився журналіст Олег Ящук.

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"Від кількох футбольних людей чув, що новим власником Чорноморця стане Вадим Новинський – екс-президент Севастополя. І за стадіон взявся зі своїми партнерами, і за клуб візьметься. Борги погасять і дуже можливо, що ми побачимо новий амбітний проект в Одесі", – написав Ящук в Instagram.

Додамо, що Новинський входив до найближчого оточення екс-президента України Віктора Януковича у "Партії регіонів". Зараз 56-річний нардеп представляє "Опозиційний блок", його статки оцінюють у 1,767 млрд доларів.

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Чорноморець Перша ліга Головне Вадим Новинський
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