Черноморец рискует потерять стадион – сооружение продают за мизер, чтобы превратить в казино

Стадион одесского Черноморца после долгих торгов получит нового владельца.

Инсайд о дальнейшей судьбе одной из новейших арен Украины появился на официальной странице ТаТоТаке в Fаcebook.

"Есть интересная инфа о Черноморце! В пятницу наконец ушел с молотка стадион клуба, который уже несколько лет принадлежал государственному Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Чтобы вы понимали масштаб события, это была семнадцатая (!) попытка фонда продать на аукционе свой самый большой клад. Впервые стадион пытались продать год назад по 1,1 млрд грн (40 млн долларов). А уже в марте 2020-го рассчитывали, что будет неплохо, если удастся выручить хотя бы 10 млн долларов. По нашей информации, на двух последних торгах в мае стартовая цена опускалась еще ниже, но покупатели все равно не появлялись. И вот когда она дошла до отметки 139 млн (то есть только 5 млн долларов), чудо наконец произошло. По нашим данным, огромное сооружение вместе с офисными помещениями, фитнес-центром, ресторанами, гостиницей и подземным паркингом приобрела некая американская компания. Она уже внесла 10 процентов от общей стоимости.

Зачем стадион американцам – до конца не понятно. Единственная версия – создание казино вместо отеля. Но надо понимать, что обеспечивать работу такой махины очень непросто. По нашей информации, только электроэнергия стоит 1 млн грн в месяц. Стоимость же всех коммунальных услуг и налог на землю – это около 3 млн грн! А еще зарплата работников стадиона – где-то 600 тысяч.

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Что это означает для футбольного клуба? Ничего хорошего. Если Черноморцу придется платить за аренду стадиона, клуб явно это не потянет. Рыночные цены – 200-400 тыс. грн за матч. А снова играть на стадионе Спартак может и не получиться. Там уже демонтирован свет и внутренняя инфраструктура вряд ли соответствует требованиям", – говорится в публикации.

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