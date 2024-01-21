"Візьмемо Довбика. Читаєш – його запрошують 500 клубів, а дивишся – він у запасі Жирони.

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11 голів Довбика? Для мене це не показник. Згадайте Селезньова, коли він став найкращим бомбардиром УПЛ, бувши запасним Шахтаря. Якщо ти бомбардир, то завжди маєш бути у складі, а не в запасі. Довбик – молодець, що забиває, але я говорю про те, що пишуть", – сказав Леоненко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем у 23 поєдинках за каталонців оформив 12 голів і ще 6 разів асистував своїм партнерам.

До слова, Жирона після 20-ти турів лідирує у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи Реал на одне очко.

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