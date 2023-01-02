Лукас Перес мечтал вернуться в Депортиво, а под Новый год трансфер удалось реализовать. Правда, этот переход из Кадиса в Ла-Корунью стал "одним из самых удивительных в истории испанского футбола", пишет издание AS.

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Мало того, что Лукас покинул Пример ради игры в третьем дивизионе. Он из собственного кармана оплатил половину трансфера, который стоил 1 миллион евро. А также отказался от 900 тысяч евро, которые бы заработал в Кадисе до конца контракта.

34-летний Перес пошел на такие жертвы, чтобы вытащить Депортиво из любителей в профессиональный футбол. Лукас дает себе на эту миссию полтора сезона. Если задача будет выполнена, ее сотрудничество с Депором продолжится до 2029 года. После трех с половиной лет в статусе игрока он получил бы одну из руководящих должностей в структуре клуба.

Это уже третий приход Лукаса в Депортиво. Он родился в Ла-Коруньи и дважды там выступал в 2014/15 и 2017/18. Перес поиграл за Райо Вальекано, Алавес и Эльче. В Англии бегал в футболках Арсенала и Вест Хэма, а украинским болельщикам известен выступлениями за Карпаты.