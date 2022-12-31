Форвард Кадиса Лукас Перес продолжит карьеру в Депортиво, сообщает официальный сайт команды из Ла-Коруньи.

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34-летний нападающий подписал с клубом, в котором провел больше всего матчей в своей карьере, контракт на 1,5 года. За "бело-голубых" он будет выступать под номером 7.

Напомним, Перес – воспитаник мадридского Атлетико. В Испании успел поиграть за Райо Вальекано, Депортиво, Алавес, Эльче и Кадис. В Англии бегал в футболках Арсенала и Вест Хэма, а украинским болельщикам известен выступлениями за Карпаты и Динамо. В текущем сезоне провел за Кадис 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Напомним, Депортиво ныне выступает в третьем по силе испанском дивизионе и после 17-ти туров идет в турнирной таблице четвертым, отставая от лидера на 4 очка.

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