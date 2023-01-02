Лукас Перес мріяв повернутися в Депортіво, а під Новий рік трансфер вдалося реалізувати. Щоправда, цей перехід з Кадіса в Ла-Корунью став "одним з найдивовижніших в історії іспанського футболу", як пише видання AS.

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Мало того, що Лукас покинув Прімеру заради гри в третьому дивізіоні. Він з власної кишені оплатив половину трансферу, що коштував 1 мільйон євро. А також відмовився від 900 тисяч євро, які заробив би в Кадісі до кінця контракту.

34-річний Перес пішов на такі жертви, щоб витягнути Депортіво з аматорів у професіональний футбол. Лукас дає собі на цю місію півтора сезону. Якщо завдання буде виконано, його співпраця з Депором продовжиться до 2029-го. Після 3,5 років у статусі гравця він отримав би одну з керівних посад в структурі клубу.

Це вже третій прихід Лукаса в Депортіво. Він народився в Ла-Коруньї та двічі там виступав у 2014/15 та 2017/18. Перес пограв за Райо Вальєкано, Алавес та Ельче. В Англії бігав у футболках Арсенала і Вест Хема, а українським вболівальникам відомий виступами за Карпати.