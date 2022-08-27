Фиорентина официально объявила о годовой аренде чеха из Вероны. "Фиалки" заплатят 1,5 млн евро и получат право выкупа следующим летом.

Малиновский потерял один из вариантов переезда в АПЛ – Вест Хэм закроет позицию трансфером за 60 млн евро

Барак уже 5 лет выступает в Серии А, защищая цвета Удинезе, Лечче и Вероны. Прошлый сезон в составе "мастифов" стал настоящим прорывом. Антонин оформил 11+4 в 29 матчах Серии А, оказавшись среди самых результативных хавбеков чемпионата.

Добавим, что Фиорентина начала новый сезон с победы над Кремонезе (3:2) и нулевой ничьей против Эмполи.

Лацио нанес первое поражение Интеру в сезоне и временно возглавил Серию А